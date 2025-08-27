Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Ağustos 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çekilişin canlı yayında yapılıp yapılmadığı ve kazanan numaraların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilen 27 Ağustos 2025 Şans Topu sonuçları için sorgulamalar yoğun şekilde sürüyor.

Şans oyunları severler, 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişine dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Sonuçların ilan edilip edilmediği, yeni kuralların neler olduğu ve ikramiyenin tutarı ile devredip devretmediği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinde oynatılmaya başlanmıştır. 5+1 formatıyla oynanan bu şans oyunu, iki farklı sayı kümesinden seçilen numaralara dayalıdır.

SAYI KÜMELERİ VE OYUN KURALLARI

Oyunda ilk sayı kümesi 1'den 34'e kadar olan numaraları, ikinci küme ise 1'den 180'e kadar olan numaraları içerir. Oyuncular, ilk kümeden 5 numara, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek kuponunu tamamlar.

ÇEKİLİŞLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Noter gözetiminde yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Çekilişin ardından haftalık sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde ilan edilir. 5+1'i doğru tahmin eden şanslı oyuncular büyük ikramiyeyi kazanır.

İKRAMİYE KATEGORİLERİ

Büyük ikramiyenin yanı sıra, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de farklı tutarlarda ikramiye kazanır. Bu sayede çok sayıda oyuncu, farklı kombinasyonlarla ödül alma şansı elde eder.

İKRAMİYE ÖDEME YERLERİ

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden tahsil edebilir. (4+1) ve (5) bilenler hem bayilerden hem de Milli Piyango şubelerinden ödül alabilirken, büyük ikramiye olan (5+1)'i tutturan talihliler kazançlarını yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden tahsil edebilir. Tüm ikramiyeler, kazanıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ödenir.

27 AĞUSTOS 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları :

500
