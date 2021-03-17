Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

17.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:09
Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 17 Mart Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti! 17 Mart 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 17 Mart Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 17 Mart tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 17 Mart 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

17 Mart ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:10:36. #1.14#
title