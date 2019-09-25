Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları 25 Eylül 2019 Milli Piyango sorgulama

25.09.2019 09:21

Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi sonuçları bu akşam belli olacak. Canlı olarak yapılan Şans Topu çekilişinde diğer oyunlardan farklı olarak iki küre kullanılıyor. İlk küre içinde 1-34 numaralı toplar konuluyor ve beş tanesi çekiliyor. Sonrasında diğer küreye 1-14 numaralı toplar arasından bir tane "Şans Topu" çekiliyor. Böylece haftanın kazandıran sayıları ortaya çıkıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi, Beyoğlu'nda Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Şans Topu çekilişi, saat 21.15'te başlayacak. Çekilişin canlı yayını, mpi.gov.tr adresinden "Canlı Çekiliş" kısmından yayınlanıyor.

25 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak 954. hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli olacak. Çekilişten sonra 21.30'dan sonra sonuçlar aşağıdaki linkten yayımlanıyor. Sonuçlar yayınlandığı zaman haberimizi güncelleyip sizlerle paylaşacağız.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 603 bin 496 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bilecik ile Edirne'nin Merkez ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 19 kişi 4 bin 806 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 295 kişi 413 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 55 kişi 49 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 930 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 713 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 105 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 483 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.