Şans Topu sonuçları - 14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

14.08.2019 08:18

Şans Topu sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 5+1 numarası çekilecek. Bu akşam, 14 Ağustos Çarşamba, son çekilişten devreden ikramiye miktarı 817 bin 712 lira 80 kuruş. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin 2 milyon TL olması bekleniyor. Şans Topu çekilişi canlı yayın bağlantısı ve Şans Topu sonuçları anlık olarak haberimizde.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Bugün yani 14 Ağustos Çarşamba günü 948. Şans Topu sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 14 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

14 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1244. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

948. çekiliş Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ŞANS TOPU SONUÇLARI 7 AĞUSTOS

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi. Çekilişin sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, MPİ tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.