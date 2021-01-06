Şans topu çekilişi sonuçları ne zaman açıklanıyor? 6 Ocak Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama ekranı
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Şans topu çekilişi sonuçları ne zaman açıklanıyor? 6 Ocak Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama ekranı

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:18
Şans topu çekilişi sonuçları ne zaman açıklanıyor? 6 Ocak Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi bu akşam çekilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 6 Ocak Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 6 Ocaktarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen 2 kişi çıktı. 5+1 bilen 585.571,00 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 6 Ocak Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 6 OCAK ÇARŞAMBA KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

3 Ocak tarihinde son yapılan Şans Topu çekilişi hakkında detaylar şu şekilde:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 30 Aralık Pazar tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 8 - 9 - 18 - 30 - 32 artı 9 olarak belirlendi. Joker sayısı 9 çıktı. Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi çıktı, 585.571,00 kazandı. 5 bilen 3 kişi 5.884,80 sahibi oldu.

6 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

6 Ocak akşamı çekilecek olan Şans Topu sonuçları bu akşam 20:00 itibariyle belli olacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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