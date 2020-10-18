Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

18.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:14
Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 18 Ekim Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 18 Ekim tarhili Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen 1 kişi 2.605.731,60 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 19 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 18 EKİM KAZANDIRAN NUMARALARI: 6 - 10 - 15 - 22 - 29 - 2

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 EKİM 2020

Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 19 Ekim tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 6 - 10 - 15 - 22 - 29 artı 2 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 2.605.731,60 TL ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

İlgili Haberler

Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 14 Ekim: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 14 Ekim: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2020 Salı: MPİ Süper Loto sorgulama
Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2020 Salı: MPİ Süper Loto sorgulama
Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto sorgulama
Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto sorgulama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Ateşkes Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 21:32:14. #1.14#
title