Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu18 Kasım sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sisal Şans, Milli Piya

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Şans Topu 18 Kasım Çarşamba çekilişi bekleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları 18 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mo İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

18 Kasım 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 18 KasımMilli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

18 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00'de açıklanacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.