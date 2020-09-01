Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ kaç yaşında nereli? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ hayatı!
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ŞANS KAPIYI ÇALINCA SUNUCUSU KİMDİR?
Şans Kapıyı Çalınca programını Ferit Aktuğ sunmaktadır.
ŞANS KAPIYI ÇALINCA SUNUCUSU FERİT AKTUĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Doğum tarihi: 17 Kasım 1978
Kaç yaşında: 41yaşında
Nereli:Adana, Türkiye
Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Halil Çiftçi Anadolu Lisesi
Mustafa Ferit Aktuğ (17 Kasım 1978),Türk oyuncu. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. FOX TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.
DİZİLER
• Şans Kapıyı Çalınca
• Ufak Tefek Cinayetler
• Kördüğüm
• Aramızda Kalsın
• Yamak Ahmet
• Kavak Yelleri
• Koçum Benim
• Kampüsistan
• Haziran Gecesi
• Büyük Buluşma
• Mazi kalbimde yaradır
FİLMLER
• Eltilerin Savaşı, 2020
• Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015
• Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk
• Evdeki Yabancılar, 2012
• Mustafa Hakkında Herşey, 2003