Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu - Haberler
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Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Güncel

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurduŞANLIURFA Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki genç arkadaş, kar üstünde su katmadan karla çiğköfte yoğurdu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

ŞANLIURFA Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki genç arkadaş, kar üstünde su katmadan karla çiğköfte yoğurdu.

Uzun bir aradan sonra Şanlıurfa'da bu yıl yoğun bir kar yağışı görüldü. İki gün boyunca karın keyfini farklı şekillerde çıkartan Şanlıurfalılar, en sonunda ise karın üzerinde karla çiğköfte yoğurdular. Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar'da leğen ile malzemeleri alıp dama çıkan 2 genç, Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiğköfteyi su yerine kar katarak yoğurdu. Yazın çiğköfteyi buz ile yoğurduklarını söyleyen Salih Ergin, "Ceylanpınar'a kar yağmıyordu. Bu karın sevincini, tadını çıkarttık. Bunu da daha güzel bir şekilde yapalım dedik. Şanlıurfa'nın vazgeçilmez çiğköftesini yazın buz ile kışın kar ile denedik. Çok güzel oluyor, lezzetli. Herkese de tavsiye ederiz" diye konuştu.

Gençler, yaptıkları çiğköftenin tadına bakarak çok güzel olduğunu belirtti.

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, kar, su, Güncel, Haber

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