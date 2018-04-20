Şanlıurfalı Liseliler'den Kaman Belediye Başkanı Talu'ya Teşekkür Pankartı

Kaman İlçe Belediyesi tarafından Şanlıurfa Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen Türk Bayraklarını alan öğrenciler, İlçe Belediye Başkanı için teşekkür pankartı açtı.

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya duyarsız kalmayan Kaman Belediye Başkanı Talu, öğrencilerin teşekkür pankartının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Belediye Başkanı Talu, açıklamasında, "Böyle bir talebin kendilerine gelmesi mutlu etti bizleri, biz de öğrencilerin bayrak bu talebe kayıtsız kalmayacağımızı bildirerek büyük boy Türk bayrağı gönderdik. Kaman adına ben de bize böyle bir imkan sundukları için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu güzel projede yer almamızı sağlayan tüm eğitmenlerimize teşekkür eder tüm öğrencilerimize selam ve sevgilerimizi İletiyoruz" dedi. - KIRŞEHİR