Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
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Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün akşam saatlerinde görülen şiddetli yağıştan etkilenen Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün akşam saatlerinde görülen şiddetli yağıştan etkilenen Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Karaköprü Kaymakam Vekili Metin Esen'le birlikte şiddetli yağıştan etkilenen mahallelere giden Vali Erin, Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ve görüştüğü mahalle sakinlerinden genel durum hakkında bilgi aldı. İlk andan itibaren bölgede çalışmalara başlayan AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesine bağlı ekipler, hasar gören yerlerde çalışmalara ağırlık verirken, Hilvan'da da yağışlardan etkilenen bölgede AFAD tarafından beş çadır kurularak yatak ve battaniye dağıtıldı.

Vali Abdullah Erin, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bölgedeki incelemelerinin ardından mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi
Şanlıurfa Valisi yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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