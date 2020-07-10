Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor 90 derece sıcaklıkta zorlu imtihan Kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda...

10.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:55

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

90 derece sıcaklıkta zorlu imtihan

Kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda bakırı sevgiyle parlatmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda çalışmaya devam ediyor. Tarihi Kapalı Çarşı'da çocuk yaşta başladığı mesleğini 70 yıldır ilk günkü aşkla yapan 81 yaşındaki kalaycı Mustafa Ozan, gelişen teknoloji ve alışkanlıklar karşısında yok olmaya yüz tutan kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçimini kalaycılıkla sağlayan Ozan, emekle ve sevgiyle mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

"Mesleğimizi zor şartlar altında devam ettiriyoruz"

Şanlıurfa'da yetişen son kalaycılardan olan Mustafa Ozan işi öğrendikten sonra ustalaştı ve çıraklar yetiştirdi. Ozan, kalaycılık ve bakırcılık mesleğinin zamana yenik düştüğünü belirterek, "8 yaşlarında iken babam benim elimden tutup kalaycı ustasının yanına getirdi. Babam ustaya 'eti senin kemiği benim' diyerek teslim etti. Ustamızın disiplini ve terbiyesi altında büyüdük. Bizde kötü şeyler yok, kötü adamlarla arkadaşlarla birlikte olmazdık. Sanatkar bir adamdan kötülük çıkmaz. Biz bu halde büyüdük buralara geldik. Çok şükür iki tane usta yetiştirdim. Bir tane çırağımda 40 yıldır yanımda çalışıyor. Allah bizi bu yaşa getirdi. İnşallah hayatımız hayırlı bir şekilde gider. Eskiden Urfa'da tahta körükler vardı. O dönemde bu körükleri çekerdik. Adam akıllı elimiz iş tutunca kalay işimizin başına düştük. İşimizin zahmeti çok, kazancı azdır. Kalay yaparken vücudumun birçok yerinde yanmalar oldu. Şimdiki gençler bu zor ve zahmetli olan işi yapamaz. Mesleğimiz son demlerini yaşarken, son dönemlerde insanlar eski şeylere dönüyor. Sıhhat eski şeylerde var. Kalay kaplarda yemek yemek farklıdır, şifalıdır. Naylon olan kaplar hastalık oluşuyor. Oruçlu olduğum zamanda ateşin altında çalışıyorum. Allah bizlere yardım ediyor. Kötü şeyler yapsam, Allah bana bu kuvveti vermez. Bu zahmetli ve sıcak altında bu işle herkes çalışamaz. Son zamanlarda sanatkarlar azalıyor. Eskiden bu çarşıda 40-50 kalay dükkanı varken, şimdilerde sadece 3 dükkan kaldı" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Yılmaz Tunç Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cem Davran Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Serdar Gürler Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:56:20. #1.14#
title