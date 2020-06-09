Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.

"HEPİNİZDEN DUA BEKLİYORUM"

Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA