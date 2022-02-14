ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu - Haberler
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ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da 91 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 91 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 29 çift, Karaköprü Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 22 çift, Eyyübiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde de 50 çift bugün nikah kıydı.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Hatice Mermerkaya ve Mehmet Fatih Güler, büyük mutluluk yaşadı.

Çift, hayatlarını böyle özel bir günde birleştirdikleri için mutluluklarının iki kat arttığını dile getirdi.

Belediye ekipleri de yeni çiftlere mutluluk diledi.

ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Haliliye Belediyesi, Sevgililer Günü, Şanlıurfa, Evlilik, Güncel, Haberler

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