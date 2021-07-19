Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu

Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu Şanlıurfa'da kurban bayramına bir gün kala kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurban bayramına bir gün kala kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarına akın etti. Kurbanı almak için pazara gelen vatandaşlar kurbanlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. Büyükbaş hayvanının 6 ile 12 bin lira, küçükbaş hayvanların da bin ile 3 bin 500 liraya satıldığı pazarda, yoğunluk devam ediyor. Şanlıurfa Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi "Satışlarımız büyükbaş olarak bitmek üzere. Bölgemizde hava sıcaklığından dolayı genelde büyükbaş tercih ediliyor. Satışlar şu anda devam ediyor. Hayvan borsamız Türkiye'nin en büyük borsası. Alanımızda hayvan barınağı yeterince mevcut durumda. Şanlıurfa'da gereken yerlerimiz içinde sevkiyatımızı yapmıştık. İkinci ve üzüncü günler olarak satışlarımız devam edecek. Büyük bir ihtimal yarın satışlarımızın yüzde 80'ini tamamlayacağız" dedi. Hayvan pazarında kurbanlık hayvan satıcısı Mehmet Bulut, "Bu yıl kurban satışları çok iyi gidiyor. Fiyatlar geçen yıla göre bu yıl çok iyidir. Şu anda zararda değiliz, herkes memnun, alanda memnun satanda memnun. Bendeki tosun 670 kilo geldi, 17 liraya sattık. Diğer tosunu 8 milyar 200'e satıldı. Sahibine hatırlı uğurlu olsun. Allah devletimize zeval vermesin, Allah Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" şeklinde konuştu.

Bir diğer kurban satıcısı Mehmet Ali Koşar ise, "hayvan pazarında mal kalmadı karaborsa oldu. Piyasayı millet geziyor akın akın dolaşıyor, mal alamıyor. Piyasada mal kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı