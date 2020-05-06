Şanlıurfa iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Şanlıurfa iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Şanlıurfa iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
06.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:01

Şanlıurfa'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 13. gününde Şanlıurfa iftar saati sorgulanmaya başladı. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 6 Mayıs Çarşamba günü Şanlıurfa iftar saati kaç? Şanlıurfa iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Şanlıurfa iftar saatleri...

Ramazan ayının on üç günü nedeniyle Şanlıurfa halkı, imsak vakti 03:45'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Şanlıurfa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 6 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Şanlıurfa iftar saati kaçta? İşte, Şanlıurfa iftar vakti:

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:25

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 266).

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 268).

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

"Allah yolunda" anlamına gelen "fî sebîlillah" ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.

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