Şanlıurfa Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban bağışlarını bekliyor
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Şanlıurfa Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban bağışlarını bekliyor

Şanlıurfa Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban bağışlarını bekliyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği vekaletle kurban kampanyası çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği vekaletle kurban kampanyası çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, AA muhabirine, dernek olarak her yıl masum gönüllere umut olarak başta Türkiye olmak üzere 40 ülkede faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na ilişkin hazırlıklarına aylar öncesinde başladıklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Hayırsever vatandaşlardan gelen kurban bağışlarını burada kesimi gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa ve İslam coğrafyasındaki masum gönüllere kurban emanetlerini teslim edeceğiz. Şanlıurfa olarak bu bayramda Kamerun ve Suriye'de dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Bağışçılarımızın emanetlerini hangi ülkeye vermek istiyorlarsa emanetlerini o ülkedeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıracağız. Bağışçıların kurbanlarının kesimini video çekerek kendilerine göndereceğiz. Geçen yıl dernek olarak 40 bin kurban bağışı almıştık, her yıl katlanarak artan bir bağış sayımız var. İnşallah bu sene beklentimiz 60 bin bağış sayısına ulaşmaktır. Hayırsever vatandaşlarımız bağışlarını sistem üzerinden yapabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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