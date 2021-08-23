Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal market yüzleri güldürüyor
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Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal market yüzleri güldürüyor

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal market yüzleri güldürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal marketten son 1 ay içerisinde 735 aile alışveriş yaptı.

Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal marketten son 1 ay içerisinde 735 aile alışveriş yaptı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönül belediyeciliği" talimatları doğrultusunda çalışan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Türkiye'de birçok kente örnek olan sosyal yardım sistemini hizmete sunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gelen başvurular neticesinde araştırmalarını ve yardımlarını gerçekleştiriyor.

Komisyon incelemesinde sosyal yardım almaya uygun görülen ailelere, gruplara ayrıldıktan sonra müdürlük bünyesinde Sosyal Yardım Kartı çıkarılarak, Haliliye Belediyesi Sosyal Marketten alışveriş yapmaları sağlanıyor. Sosyal Market bünyesinde puan sistemiyle yapılan alışverişten son 1 ay içerisinde 735 aile faydalandı.

Aileler, evlerinde ihtiyaç duydukları gıda ve temizlik malzemelerini seçerek, kartlarına yüklenen puanla alışverişini tamamlıyor. Toplamda 23 bin haneye ulaşan sosyal yardım programından faydalanan aileler, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Abdullah Aydoğan

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Kaynak: Habermetre

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