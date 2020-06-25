ŞANLIURFA Görme engelli çiftin düğününü belediye üstlendi
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ŞANLIURFA Görme engelli çiftin düğününü belediye üstlendi

Görme engelli çiftin düğününü belediye üstlendiŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni evlenen görme engelli Bekir Susal ile Sultan Kurt'un düğününü yaparak, belediyeye ait bir aracın da gelin arabası yapılması talimatı verdi.

25.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:16

Görme engelli çiftin düğününü belediye üstlendi

ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni evlenen görme engelli Bekir Susal ile Sultan Kurt'un düğününü yaparak, belediyeye ait bir aracın da gelin arabası yapılması talimatı verdi.

Eyyübiye Belediyesina evlilik için başvuran görme engelli Bekir Susal ile Sultan Kurt çifine sürpriz yaptı. Maddi durumları iyi olmayan çifte, düğün ve nikah merasimi yapılması talimatını veren Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezine ait aracın da gelin arabası yapılması talimatını verdi. Belediye aracıyla konvoy şeklinde nikah dairesine gelen çifti karşılayan Başkan Kuş, çifte düğün hediyesi olarak da evin beyaz eşyalarını ve düğün yemeği masraflarını üstlendi. Vakıf Müdürü Mehmet Hamcan'ın da 3 bin TL değerinde hediye çeki verdiği çiftin nikahını kıyan Başkan Kuş, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Şimdiye kadar kıydığı en anlamlı nikah olduğunu belirten Başkan Kuş, "Şimdiye kadar bir çok evlenme akdini gerçekleştirdiğimiz çiftlerimiz oldu ama şimdi Bekir ve Sultan kardeşlerimiz gönül gözü ile bir birlerini gördüler, gönül gözü ile bir birlerini sevdiler. Bugün benim kıymış olduğum en kıymetli nikah diyebilirim. Bundan dolayı bir Belediye Başkanı olarak gururluyum ve mutluyum. Ben sizlere ömür boyu mutluluklar dilerim. Cenab-ı Mevlam hem bu dünyada hem ahirette sizlere mutluluklar nasip etsin. Bu nikahın kıyılmasına vesile olan Mehmet Hamcan kardeşime şükranlarımı iletiyorum" dedi.

ŞANLIURFA Görme engelli çiftin düğününü belediye üstlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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