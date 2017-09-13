Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Akçakale Belediyesi ile Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü tarafından ortaklaşa yürütülen "Ev Tadilatı Projesi" kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi 300 ailenin evine bakım ve onarım yapılacak.



Proje kapsamında belediye yetkilileri, ilçede tadilata ihtiyaç duyulan evlerde keşif ve tespit çalışması başlattı.



Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt ve beraberindeki inşaat mühendisleri, mahallelerde gezerek onarım yapılacak evleri inceledi.



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, gerek yerel gerekse uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ilçe halkının yararına olacak projelere her zaman destek olduklarını belirterek Uluslararası Göç Örgütünün projesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.



Viranşehir Belediyesinin kreş hizmeti



Viranşehir Belediyesi bünyesinde açılması planlanan kreş için başvurular alınmaya başlandı.



Belediyenden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, belediyenin hizmet binasında bulunan çocuk kreşinin açılması için çalışma başlatıldığını belirtti.



Kreşin yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesinin planlandığını kaydeden Çimşit, "Kreşe öğrencilerini kayıt etmek isteyen vatandaşların belediyemizin beyaz masa birimine gelip başvuruda bulunması gerekiyor. Başta Belediyemiz çalışanları başta olmak üzere diğer kurum çalışanları ve tüm vatandaşlarımız başvuruda bulunabilir." diye konuştu.