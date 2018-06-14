Şanlıurfa'daki Olayların Odağındaki İsim AK Partili İbrahim Halil Yıldız Kimdir?

Şanlıurfa'da yaşanan saldırının odağındaki isim AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız oldu. 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Yıldız saldırıda kardeşi Mehmet Ali Yıldız'ı da kaybetti.

İBRAHİM HALİL YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Halil Yıldız, 11 Eylül 1976yılında Şanlıurfa Suruç'ta hayata gözlerini açtı. Babasının ismi Osman, annesinin ismi Cemile'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

ADALET KOMİSYONU ÜYESİ

İbrahim Halil Yıldız, Serbest avukatlık yaptı. Adalet Komisyonu Üyesidir.

Çok iyi derecede Kürtçe ve iyi düzeyde İngilizce bilen İbrahim Halil Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.

PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

28.06.2017 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde 4 terörist yakalandı. İddiaya göre teröristlerin hedefinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız vardı. Teröristler saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile birlikte yakalandı.

HEDEFTE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM HALİL YILDIZ VARDI

Suikast düzenlenecek AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız'ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç'a giden Yıldız'ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi

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