23.08.2019 18:00

Şanlıurfa'daki istismar rakamlarını açıkladılar

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Esra Yurum Aktaş, kentte 20 ayda toplam 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, baro binasındaki basın toplantısıyla, 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki çocuk istismarlarına dair rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Geçen yılın Ocak ayından bu yana, kendilerine ulaşan verilere göre 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını belirten Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, en fazla istismara maruz kalan çocuk yaşının 12 ve altı olduğu söyledi.

Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuk ihmali ve istismarının 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen kötü davranışlar olduğunu aktardı. Şiddete uğrayan, öldürülen, ihmal edilen, ticari ve cinsel sömürünün nesnesi olan alkol ve madde kullanan çocukların sayısının giderek arttığını kaydeden Aktaş, Şanlıurfa Barosu CMK Uygulama Merkezi'nin kayıtlarına göre yapılan avukat görevlendirmelerinin büyük çoğunluğunun özellikle çocuğa karşı cinsel istismar vakaları olarak göründüğünü ifade etti. Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü

Çocuğun cinsel istismarı suçunda en fazla mağdur sayısını 12 yaşından küçük, kendini savunamayacak derecede olan mağdurların oluşturduğu ve bu yaş aralığında CMK bürosu tarafından 418 mağdurun varlığı kayıt altına alınmış, müdafii ataması yapılmıştır. Toplamda ise cinsel istismara maruz kalan bin 292 çocuk kayıt altına alınmıştır. Yine baromuz CMK bürosu tarafından çocuğun cinsel istismarı suçu için yapılan şüpheli müdafi atamaları verilerine göre, 205 atamanın 18-25 yaş aralığında, 259'unun ise 25-60 yaş aralığında bulunan sanıklar oluşturmuş. Toplamda ise 702 cinsel istismar sanığı kayıt altına alınmıştır.

'ERKEN YAŞTA EVLİLİK İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'

Bölgede yaşanan erken yaşta evliliğin kadınların sırtlarına istenmeyen gebelikler, doğumda ve doğum sonrasında pek çok sağlık problemi, eğitimsizlik ile işsizlik yüklediğini söyleyen Aktaş, erken yaşta evliliğin insan hakları ihlali ve halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Aktaş, Kız ve erkek çocuklarına karşı cinsel şiddetin gerçek boyutları, ancak buzdağının görünen yüzü kadar bilinmektedir. Yaşanan çocuk istismar ve ihmallerinin tekrar yaşanmaması için, yaşanan ihmal ve istismar vakalarının idari ve adli organlar nezdinde titizlikle takibi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK'ler ve belediyeler ortak işbirliği yaparak aileleri bu konuda bilinçlendirmelidir. Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak tüm çocuk istismar davalarının titizlikle takipçisi olduğumuzu, bu olayların son bulana dek mücadele edeceğimizi belirtiriz diye konuştu.

Kaynak: DHA