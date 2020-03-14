Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Berat Karan'ın (23) kullandığı 06 DP 6082 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 60. kilometresinde önce Ömer Çoşkunlar yönetimindeki 34 JH 4636 plakalı otomobile ardından da Bünyamin Coşkunlar idaresindeki 06 MZF 42 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden Berat Karan ile araçlarda bulunan Kasım (30), Rukiye (32), Mehmet Emin (37), Esra Betül (29) ile Meryem Sultan Coşkunlar ve Zeliha Karakuş (55) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA