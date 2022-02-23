Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında fırınlarda hijyen ve gramaj incelemesi yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlemler uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilene Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mithat Kemal Alay, halkın sağlıklı ekmek tüketmesi için esnaflara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladıklarını aktaran Alay, "Bugün somun ve bide ekmeği yapan fırıncılarımızı ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını inceledik. Hijyen, gramaj ve temizlik gibi temel kurullara uymadığını tespit ettiklerimize gerekli yasal uyarı ve işlemlerde bulunduk. Bu yöndeki çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürekli devam edecektir." ifadelerini kullandı.