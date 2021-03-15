Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu

15.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:43
Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğu ve üzerine benzin dökülerek öldüğü tespit edildi.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cansız bedeni görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:44:48. #1.16#
title