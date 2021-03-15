Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğu ve üzerine benzin dökülerek öldüğü tespit edildi.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cansız bedeni görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.