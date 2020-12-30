Şanlıurfa'da yetimlere nakdi yardım
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Şanlıurfa'da yetimlere nakdi yardım

30.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:12
Şanlıurfa'da yetimlere nakdi yardım

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 897 yetime nakdi yardımda bulundu.

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 897 yetime nakdi yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, son 1 ay içinde kentte yaşayan 897 yetime 112 bin 125 lira nakdi yardım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, 897 yetime her ay düzenli olarak yardımda bulunduklarını belirtti.

Ayrıca kent merkezi ve ilçelerdeki yetim ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda, hijyen ve ev eşyaları ile nakdi yardımda bulunduklarını ifade eden Atilla, sponsorlara, hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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