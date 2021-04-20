Şanlıurfa'da yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazide yaralı halde bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazide yaralı halde bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, eski Halfeti ilçe kırsalında yürüyen İbrahim Karaman, arazide yaralı bir Kızıl Şahin fark etti. Karaman, durumu bildirmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan kuş, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Kuşun tedavisin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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