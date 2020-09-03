Yangına müdahale eden ekipler, patlama ile sarsıldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
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Yangına müdahale eden ekipler, patlama ile sarsıldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Şanlıurfa'da bir ekmek fırınında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. Korku dolu anlar kameralara yansırken olayda 6 kişi yaralandı.

03.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:37

Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.

6 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Yangına müdahale eden ekipler, patlama ile sarsıldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (12)
İTFAİYE BÖLÜMÜ MEZUNU: Yani backdraftın olacagı cok belliki dumanlar gri alevsiz bir şekilde içerden dışarı doğru hareket ediyor. Yani diyecegim şu ki belediyede taşeron işçi olarak calışıpta torpille itfaiye bölümüne gecenler bi boktan anladıkları yok bırakında bölümün mezunları iş yapsın
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DÜRBÜNLÜ: Geçmiş olsun Urfa.
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HH: Ne kadar cahil insanlarsınız daha dün beyrutta bunun büyüğü yaşandı yangın çıkar herkes toplanır ne var baksan ne bakmasan ne fırında yangın çıkmış içeride patlamaya müsait her şey olabilir burada itfaiye görevlilerinin cahilliğide var
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