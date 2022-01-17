ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Özbek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde park halinde bulunan 63 ADA 174 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.