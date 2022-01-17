ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu - Haberler
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ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

AA / Eyyüp Gürel - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Özbek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde park halinde bulunan 63 ADA 174 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Eyyüp Gürel - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Yangın, Özbek, Güncel, Haber

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