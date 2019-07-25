Şanlıurfa'da yamaçtan kopan kaya parçası ahıra zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası bir evin yanındaki ahıra zarar verdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Narlıkaya Mahallesi'nde bulunan yamaçtan kopan kaya parçası, Mehmet Yeşildağ'a ait ahıra düştü. Tonlarca ağırlıkta bulunan dev kaya parçasının düştüğü ahır çökerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden Şeyhmus Yeşildağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaçtan kopan kaya parçasının büyük bir gürültüyle ahırın üzerine düştüğünü söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yeşildağ ise son 5 yıldır defalarca yamaçtan kayaların koptuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"En son kuzenimin barınağına düştü. O anda kimsenin orada olmaması olası bir faciayı önledi. Kaya parçalarının düşmemesi için mutlaka önlem alınması gerekir. Yetkililer geldi, şu anda alanda inceleme yapılıyor. Bizlere yardımcı olmalarını umuyoruz. Bugün bir barınağımıza gelen zarar canımıza gelmediyse bu yarın cana mal olmayacağı anlamına gelmez. Kaya parçasının düştüğü anda içeride birileri olsaydı büyük bir facia yaşanmış olacaktı. O anda tesadüfen bir komşumuz cep telefonuyla kayıt etmiş. Onu da yetkililere ilettik."

Mahalle sakinlerinin kopan kayalar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getiren Yeşildağ, önlem alınması gerektiğini ifae etti.

Olay sonrası mahalleye giden AFAD yetkilileri alınacak önlemlerle ilgili alanda incelemede bulundu.

Kaynak: AA