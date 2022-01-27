Şanlıurfa'da yağışlar kuraklık endişesi yaşayan çiftçilere "can suyu" oldu

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da son dönemlerde etkili olan kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler için adeta "can suyu" oldu.

Bölgenin, ekim ile ocak ayları arasında mevsim normallerinin çok altında yağış alması nedeniyle telaşlanan çiftçilerin yüzü, son yağışlarla birlikte gülmeye başladı. Rahat bir nefes alan üreticiler, yağışların bir süre daha sürmesini umut ediyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, ülke genelinde 2 yıldır kurak geçen bir dönem yaşandığını söyledi.

Geçen yıl bölge çiftçisinin tarımsal kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Öztürkmen, ekim ayındaki yağış miktarının bir önceki yıla göre yarı yarıya düşmesinin kuraklık endişesi yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Birçok tarım arazisi bu yıl kuraklık tehlikesiyle baş başayken, sevindirici olay yaşadık. Hafta başından bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının tarıma ve su kaynaklarına büyük etkisi var. Kar yağışı tarım arazileri için bereket sembolüdür. Karın topraktaki mikroorganizmaların çalışmasına büyük etkisi var. Bunun yanında bazı mikropların ölmesine vesile olur. Kar toprakta filtre gibi yavaş yavaş süzülür. Barajlar, su kaynakları, göletlerin su seviyesini artırır. Ayrıca bitki çıkışı ve gelişimini çok ciddi yönden etkiliyor. Yavaş yavaş eriyen kar, topraktaki doyumu en üst seviyeye çıkarmıştır. Karla birlikte toprakta nem oranı istenilen seviyeye gelmekte. Kar tam zamanında yetişti. Yağış olmasaydı özellikle kuru tarımın yapıldığı bölgelerde büyük problemler yaşanacaktı."

"Bitki gelişimi minimuma inmişti"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da ocak ayı başında sulama imkanı olan bölgelerde çiftçilerin talebi üzerine kanallara su bırakıldığını söyledi.

Çullu, şunları kaydetti:

"Yağışı konusunda 2021 bizim için çok sıkıntılı bir yıl oldu. 2022 yılının ekim sezonuna sorunlu başladık. Kar yağışları özellikle toprağın nem kapasitesini doyurması açısından çok mutlu edici. Özellikle GAP bölgesinde, yarı kurak bölgelerde çok iyi oldu. Kar yağışı toprağı doyuracaktır. Şubat ayı içinde, özellikle bahar aylarındaki yağışlar çok önemli olacaktır. Çiftçilerimiz adına çok mutluyuz. Bu karlar bizi uzun süre rahatlatacaktır. Barajlar dolacak ve nehir seviyeleri ciddi anlamda iyi olacak inşallah."

Çullu, ekim yapan çiftçilerin yağışlardan önce panik halinde olduklarını belirterek, "Bunda da haklıydılar. Kuru tarımda olduğu gibi sulu tarımın yapıldığı bölgelerde de bitki gelişimi minimuma inmişti. Yaptığımız araştırmada hububatta bazı bölgelerde çimlenme dahi olmamıştı. Kar yağışıyla birlikte çiftçilerimiz rahat bir nefes aldı." dedi.

Çiftçi Şükrü Tombul da karın kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayarak, "Allahımıza şükürler olsun, çok güzel oldu. Yağışlar devam eder inşallah. Umut ediyoruz ki yağışlar baharda da istenilen seviyede olur. Ekinlerimiz zarar görmez inşallah." diye konuştu.