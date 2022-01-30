Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, gizlinmiş halde 3 gram eroin ve 24 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirdi.

Araçtaki N.Z ve M.Ç gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.