Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, gizlinmiş halde 3 gram eroin ve 24 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirdi.

Araçtaki N.Z ve M.Ç gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haber

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