Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, gizlinmiş halde 3 gram eroin ve 24 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirdi.
Araçtaki N.Z ve M.Ç gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel