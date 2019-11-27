Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:34
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 31 Y 9497 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 CA 700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken otomobilde bulunan Birsen B. yaralandı.

Yaralanan Birsel B, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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