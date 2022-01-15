Son dakika haberi... Taksi karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Bir son dakika haberine göre Taksi karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip 2 araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Taksi karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip 2 araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Otogardan müşteri alan Mustafa İ.'nin kullandığı 63 T 0729 plakalı Hyundai marka ticari araç, kent merkezine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasındaki korkuluklara çarptı. Karşı şeride taksi Mehmet Emin Y.'nin kullandığı 34 HN 3853 plakalı Toyota marka otomobile çarptıktan sonra takla atarak Erdal K.'nin kullandığı 63 PS 511 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan yabancı uyruklu Amira Gileli olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa İ., Muhammed El A., İlhan El H., Mayada Muhammed El A., Helle H. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken ölen kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.