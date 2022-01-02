Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa– Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında gece saatlerinde yaşanan kazada, Burhan Kılıçer yönetimindeki 55 AAY 036 plakalı Tofaş marka otomobil ile Recep C'nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.

BİR YARALININ SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kazada sürücülerden Burhan Kılıçer olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G, Recep C, Mustafa Ç. ve Taha El Emin B. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Şahısları jandarma ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.