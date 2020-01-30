Şanlıurfa'da trafik kazaı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazaı: 3 yaralı

Şanılurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

30.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:18
Şanlıurfa'da trafik kazaı: 3 yaralı

Şanılurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karakaya idaresindeki 01 VD 337 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde 'un kullandığı 34 AGD 242 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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