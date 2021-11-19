Şanlıurfa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri

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