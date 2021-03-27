ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onur Koç'un kullandığı 80 BE 797 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Koç ile araçtaki Muhammet Mustafa Çetin, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çetin, kurtarılamadı.

ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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