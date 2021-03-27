ŞANLIURFA - Tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Onur Koç'un kullandığı 80 BE 797 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Koç ile araçtaki Muhammet Mustafa Çetin, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çetin, kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı