Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
16.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:55
Şanlıurfa'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Vedat Atay idaresindeki 63 ABE 691 plakalı minibüs ile İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 DJU 76 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü