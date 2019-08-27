Şanlıurfa'da terör operasyonu

27.08.2019 18:36

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kız kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kız kardeşler İ.Ş. ile Z.Z. terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA