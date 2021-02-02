Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

02.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:11
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Aynı grup yol ortasında ikinci kez kavgaya tutuşması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Her iki kavga, balıklıgöl ile Fuzuli caddesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya her iki grubun yakınlarının katılmasıyla taraflar taş, sopa, bıçakla birbirlerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis tarafları birbirinden ayırmak için zaman zaman havaya uyarı ateşinde bulundu. Yol ortasında birbirlerine saldıran iki grubun yanında bulunan çocuk ve kadılar büyük korkuya kapanırken, polis biber gazıyla taraflara müdahalede bulundu. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 19:23:30. #1.16#
title