Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Aynı grup yol ortasında ikinci kez kavgaya tutuşması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Her iki kavga, balıklıgöl ile Fuzuli caddesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya her iki grubun yakınlarının katılmasıyla taraflar taş, sopa, bıçakla birbirlerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis tarafları birbirinden ayırmak için zaman zaman havaya uyarı ateşinde bulundu. Yol ortasında birbirlerine saldıran iki grubun yanında bulunan çocuk ve kadılar büyük korkuya kapanırken, polis biber gazıyla taraflara müdahalede bulundu. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK