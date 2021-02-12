ŞANLIURFA - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
12.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:26
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Hasan Yaman idaresindeki 21 UC 615 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Payamlı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Yaman ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Hatay'ın Erzin ilçesinden dönen tarım işçisi oldukları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme