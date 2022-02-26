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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünler imha edildi

AA, Reşit Dağ - Güncel
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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen bozuk gıda ürünleri imha edildi.

Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen bozuk gıda ürünleri imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını ön planda tutan zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, marketlerde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirdi. Ürünler, toplatılarak imha edildi.

İş yerleri hakkında tutanak tutulup, idari para cezası uygulandı.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mithat Kemal Alay, halkın sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade etti.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Haberler

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