Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 222 ürüne el konuldu

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürüne el konuldu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürüne el konuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Cengiz Topel ve İpekyol Mahallelerinde bakkal ve marketlerde ürün, hijyen ve ruhsat denetimleri gerçekleştirildi.

Ekiplerin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürüne imha edilmek üzere el konuldu, iş yerleri hakkında ise işlem yapıldı.

Açıklamada, denetimlerde halk sağlığının korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü