Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, Akçakale ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü