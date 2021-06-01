Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 5 kişi, Akçakale ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: ŞANLIURFA - Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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