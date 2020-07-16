Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.
16.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:25
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin E'nin kullandığı 27 AR 566 plakalı kargo malzemesi yüklü tırın dorsesinde, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25 kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yol kenarına aracını park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA