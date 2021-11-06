Şanlıurfa'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
F.G'nin kullandığı 63 NS 119 plakalı pikap, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Ekinyazı Mahallesi'nde Leyla Dağ'a (6) çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri
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