Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

24.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:09
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DCC 31 plakalı otomobil, Akdiken Mahallesi Dereli Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki İshak Balakan'a çarptı.

Balakan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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