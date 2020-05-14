Şanlıurfa'da otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
14.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:04
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Karakurt'un kullandığı 27 JH 582 plakalı otomobil, Yukarıgöklü yol kavşağında park halindeki 10 NC 310 plakalı minibüse çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Kurt ile Ayhan Büyükertaş, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA