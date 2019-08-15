Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ali Alpaslan idaresindeki 63 DS 296 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde devrildi.
Sürücüsü ile araçta bulunan Güllü (39), Büşranur (4), Muhammed Selam (2) ve Ahmet Can Alpaslan (1) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.